Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Zwei leicht verletzte Fahrgäste bei Zusammenstoß von Linienbus und Auto

KasselKassel (ots)

Kassel-Mitte: Am heutigen Freitagvormittag kam es in der Mauerstraße in der Kasseler Innenstadt zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Fahrgäste eines Linienbusses durch Stürze leicht verletzt wurden. Während eine der Verletzten, eine 22-Jährige aus Kassel, von den Rettungskräfte nach ambulanter Behandlung vor Ort wieder entlassen werden konnten, musste die andere Frau, eine 78-Jährige aus Kassel, vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht werden. Zum Unfallhergang berichten die eingesetzten Beamten des Polizeireviers Mitte, dass es gegen 10:30 Uhr zum Zusammenstoß zwischen einer Mercedes C-Klasse und dem Linienbus mit etwa 60 Fahrgästen kam. Eine 46-Jährige aus Hofgeismar war am Steuer des Mercedes aus der Tiefgarage eines Einkaufscenters in der Hedwigstraße gefahren und an der Einmündung der Mauerstraße nach rechts in Richtung Kurt-Schumacher-Straße abgebogen. Dabei missachtete sie die Vorfahrt des in der Mauerstraße fahrenden und von links kommenden Linienbusses, woraufhin es zum Zusammenstoß kam. Abgesehen von den beiden Frauen gab es bei dem Unfall nach derzeitigem Kenntnisstand keine weiteren Verletzten. An beiden Fahrzeugen waren Sachschäden von insgesamt ca. 8.000 Euro entstanden.

