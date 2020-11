Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Täter brechen in Kiosk und Geschäft ein: Kasseler Kripo sucht Zeugen

Kassel

Kassel-Nord und -Wehlheiden:

In der Nacht zum heutigen Freitag ereigneten sich zwei Einbrüche in einen Kiosk und ein Schreibwarengeschäft in Kassel. Hinweise, dass die beiden Taten im Zusammenhang stehen, liegen derzeit nicht vor. Die Kasseler Kripo sucht Zeugen, die verdächtige Personen an den Tatorten beobachtet haben oder Täterhinweise geben können.

Scheibe an Kiosk mit Pflasterstein eingeschlagen

Der Einbruch in den Kiosk in der Holländischen Straße, Ecke Grebensteiner Straße, fand in der Zeit zwischen 00:50 Uhr und 02:30 Uhr statt. Unbekannte Täter hatten mit einem Pflasterstein eine Scheibe eingeschlagen und waren anschließend durch das entstandene Loch in den Laden eingestiegen. Dort durchsuchten sie sämtliche Schränke und flüchteten letztlich mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Nach bisherigen Erkenntnissen nahmen die Einbrecher die gesamte Kasse mit einer geringen Menge Wechselgeld mit.

Brachiales Vorgehen in der Ludwig-Mond-Straße

Brachial gingen die unbekannten Täter bei dem Einbruch in das Schreibwarengeschäft in der Ludwig-Mond-Straße, Ecke Ellerhofstraße, vor. Nachdem sie mit unbekanntem Werkzeug ein Fenstergitter gewaltsam entfernt hatten, hebelten sie ein Fenster auf und verschafften sich so Zutritt zu dem Laden. Die Einbrecher erbeuteten Zigaretten und flüchteten unerkannt. Die Tat fand nach bisherigen Ermittlungen in der Zeit zwischen Donnerstagabend, 18:00 Uhr, und dem heutigen Morgen, 07:00 Uhr, statt.

Die weiteren Ermittlungen werden von den Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kriminalpolizei geführt. Wer den Ermittlern Hinweise zu den Einbrüchen geben kann, meldet sich bitte unter Tel.: 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

