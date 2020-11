Polizei Mettmann

POL-ME: Besondere Schulwegüberwachung auf der Kastanienallee - Velbert - 2011062

MettmannMettmann (ots)

Am heutigen Mittwochmorgen des 11.11.2020, ab 07.30 Uhr, überwachten Einsatzkräfte der Velberter Polizei, gemeinsam mit dem kommunalen Ordnungsdienst der Stadt Velbert, gezielt den morgendlichen Schulverkehr auf der Kastanienallee in Velbert-Mitte. Nach Eröffnung der neuen, fünfzügigen Gemeinschaftsgrundschule Kastanienallee mit eigener Turnhalle, unmittelbar neben der Kolping Kindertagesstätte und in weiterer Nachbarschaft der Realschule Kastanienallee, mehren sich dort in den letzten Tagen Hinweise und Beschwerden von Anwohnern und besorgten Eltern, dass es auf der Kastanienallee zu Zeiten von Schulbeginn und -ende immer wieder zu erheblichen Verkehrsproblemen und gefährlichen Situationen kommt. Solche werden überwiegend durch Eltern verursacht, die ihre Kinder mit Fahrzeugen morgens bis unmittelbar vor die örtlichen Einrichtungen bringen, dort aussteigen und die gerade dann besonders stark befahrene und zugeparkte Straße überqueren lassen. Ein ähnliches Bild, nur in umgekehrter Folge, zeigt sich mittags bei der elterlichen Abholung der Kinder mit Fahrzeugen. Dies alles geschieht, obwohl in unmittelbarer Nähe große Parkplatzflächen zur Verfügung stehen, von denen die Kinder ihre Schule ohne Straßenüberquerung und damit viel gefahrloser erreichen können.

Um eigene Erkenntnisse zur Situation sammeln zu können, die Grundlage für zukünftige Lösungsansätze, Gespräche und Planungen sein werden, führte die Velberter Polizei die heutige Schulwegüberwachung an der Kastanienallee durch, an welcher sich der Leiter der Velberter Polizeiwache, Erster Polizeihauptkommissar Stefan Göbels, persönlich beteiligte. Zusätzlich waren auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des kommunalen Ordnungsdienstes der Stadt Velbert beobachtend und unterstützend im Einsatz.

Auch wenn das Verkehrsgeschehen an diesem Morgen, angesichts der uniformierten und weithin sichtbaren Präsenz von Polizei und Ordnungsamt, sicherlich viel gemäßigter ausfiel, als zu anderen Zeiten, kam es dennoch selbst an diesem Tag zu Situationen, in denen die Einsatzkräfte regelnd eingreifen und verkehrserzieherisch aufklärend tätig werden mussten. Schülerinnen und Schüler wurden von der Polizei wiederholt gezielt angeleitet und sicher durch den starken Fahrzeugverkehr hindurch begleitet. Mehrere Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführer sprachen die Einsatzkräfte auf das zuvor gezeigte Verkehrsverhalten an. Unter Hinweis auf die entstehenden Gefahren für eigene und andere Kinder, wurden dabei konkrete Handlungsalternativen aufgezeigt, die in der Regel auch immer sofort auf Akzeptanz der Angesprochenen trafen.

Überschattet wurde der Einsatz an der Kastanienallee von einem Schulwegunfall, bei dem eine Velberter Schülerin, am Willy-Brandt-Platz in Höhe Berliner Straße und damit nur mehrere hundert Meter vom Einsatzort entfernt, bei ihrer Straßenüberquerung von einem Fahrzeug erfasst und verletzt wurde (hierüber werden wir in der Folge noch mit eigener Pressemitteilung / ots genauer berichten).

