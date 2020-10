Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Rheinstetten - Zeugen nach Einbruch in Schulzentrum gesucht

Karlsruhe (ots)

Bislang unbekannte Täter drangen im Zeitraum zwischen Freitag, 19:00 Uhr, und Samstag, 08:20 Uhr, in ein Schulzentrum in Rheinstetten-Mörsch ein. Zwar wurden nach aktuellem Stand der Ermittlungen keine Gegenstände entwendet, jedoch schmissen die Eindringlinge zwei Kaffeemaschinen sowie einen Bildschirm auf den Gehweg vor der Schule. Des Weiteren wurde ein Fahrrad beschädigt, welches sich auf einem Fahrradabstellplatz befand. Der genaue Sachschaden konnte bislang noch nicht beziffert werden. In das Gebäudeinnere gelangten die Tatverdächtigen mittels einer eingeschlagenen Scheibe. Vor Ort konnten zahlreiche Spuren sichergestellt werden.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich telefonisch, unter der Nummer 07243/32000, mit dem Polizeirevier Ettlingen in Verbindung zu setzen.

