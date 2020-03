Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Baucontainer aufgebrochen

Celle (ots)

In der vergangenen Nacht (zu Freitag, 27.03.) haben sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu zwei Baucontainern auf einer frei zugänglichen Baustelle in Westercelle an der Kreisstraße 84 verschafft. Dort durchsuchten sie Kommoden und Spinde nach Wertgegenständen. Diebesgut fanden sie zwar nicht, jedoch entleerten sie mutwillig einen Feuerlöscher und verteilten das Pulver im kompletten Raum. Es entstand ein Schaden in mittlerer dreistelliger Höhe.

