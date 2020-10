Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Forst - Nach Verkehrsunfall leicht verletzt

Karlsruhe (ots)

Leichte Verletzungen zog sich ein 21-jähriger Pkw-Fahrer bei einem Verkehrsunfall am Samstagvormittag in Forst zu. Eine 29-Jährige war gegen 11.00 Uhr auf der Hambrücker Straße in Richtung Hambrücken unterwegs. An einer Tankstelle beabsichtigte sie nach links in diese abzubiegen. Aufgrund Gegenverkehrs musste sie verkehrsbedingt anhalten. Eine dahinterfahrende 30-Jährige erkannte die Situation und bremste ebenfalls bis zum Stillstand ab. Der nachfolgende 21-Jährige fuhr auf das Fahrzeug auf und schob dieses auf den Pkw der 29-Jährigen. Der Verursacher wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Sein Pkw musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wurde auf ca. 8000 Euro geschätzt.

