Polizei Mettmann

POL-ME: Müllcontainer von Jugendlichen in Brand gesetzt? - Heiligenhaus - 2011061

MettmannMettmann (ots)

Am Dienstagabend (10. November 2020) haben gleich vier Müllcontainer an der Tilsiter Straße in Heiligenhaus gebrannt. Die Polizei geht nach aktuellem Ermittlungsstand davon aus, dass der Inhalt von Jugendlichen angezündet wurde, die nach der Tat in einem VW Bus flüchteten. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Das war geschehen:

Gegen 21:50 Uhr bemerkte eine aufmerksame Anwohnerin an der Tilsiter Straße in Heiligenhaus, wie mehrere Jugendliche in zwei Müllcontainer einen unbekannten Gegenstand warfen. Anschließend entfernten sie sich fluchtartig in einem mit laufendem Motor wartenden VW Bus.

Nur kurze Zeit später stieg aus den Containern, welche in Höhe der Haus-Nummer 20 abgestellt waren, Qualm auf. Die Anwohnerin informierte folgerichtig die Feuerwehr, die den Brand dank eines schnellen Eintreffens löschen konnte. Vier Container brannten trotz des zügigen Eingreifens vollständig aus, der Sachschaden wird auf circa 2.000 Euro geschätzt.

Die Polizei hat ein Strafverfahren zu dem Brandgeschehen eingeleitet.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den vermeintlich jugendlichen Brandstiftern oder dem VW Bus, welcher augenscheinlich zur Flucht diente, tätigen können, werden gebeten, sich jederzeit mit der Polizei Velbert, Telefon 02051 / 946 6110, in Verbindung zu setzen.

