POL-PDMT: Hachenburg - Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr - Unfallflucht - Zeugenaufruf

Hachenburg (ots)

Der 35-jährige Fahrzeugführer aus der VG Hachenburg befuhr am Sonntag, den 14.02.2021, gegen 22:10 Uhr, mit seinem Pkw die Bundesstraße 413, aus Richtung Hachenburg kommend, in Richtung Merkelbach. Ein derzeit unbekannter Fahrzeugführer befuhr die Bundesstraße 413 entgegengesetzt und überholte seinerseits einen vorausfahrenden Pkw. Um eine Kollision mit dem entgegenkommenden Pkw des unbekannten Fahrzeugführer zu vermeiden, bremste der 35-Jährige seinen Pkw ab und fuhr hierzu möglichst weit rechts. In dem weiteren Verlauf touchierte der 35-jährige Geschädigte mit seinem Pkw die rechtsverlaufenden Leitplanken. Zu einer Kollision zwischen dem unbekannten Fahrzeugführer und dem 35-Jährigen ist es nicht gekommen. Der unbekannte Fahrer setzte seine Fahrt weiterhin fort und entfernte sich somit von der Unfallstelle. Der Sachschaden wird auf zirka 8000EUR beziffert.

Sachdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Hachenburg unter der Telefonnummer 02662/95580 oder per Email unter: pihachenburg@polizei.rlp.de.

