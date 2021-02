Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Unbekannter Dieb entwendete wartendes Pizzataxi

Diez (ots)

Am 14.02.2021 gegen 21:15 Uhr entwendet ein unbekannter Täter einen grünen Lancia Y welcher durch den Auslieferfahrer einer Pizzeria mit laufendem Motor vor einer Pizzeria in der Wilhelmstraße in Diez abgestellt war. Der Unbekannte nutzt einen kurzen unbeobachteten Moment und fährt mit offen stehender Kofferraumklappe in Richtung Rosenstraße weg. Bei dem entwendeten Fahrzeug handelt es sich um einen 3-türigen Kleinwagen in grün und Kennzeichen aus dem Zulassungsbereich EMS. Hinweise bitte an die Polizei Diez.

