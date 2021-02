Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Polizeieinsatz am Herthasee durch hohes Besucheraufkommen

56379 Holzappel (ots)

Am Sonntag den 14.02.2021 kam es am Herthasee in Holzappel zu einem Einsatz der Polizeiinspektion Diez. Nach vorheriger Anzeige eines Bürgers konnte festgestellt werden, dass sich auf der Eisfläche trotz Betretungsverbotes ca. 50 Personen aufhielten und auf den umliegenden Wegen und dem Ufergelände noch einmal ca. 200 Personen anwesend waren. Eine Teilgruppe führte mittig auf dem See eine Bierzeltgarnitur und sogar einen Gasgrill mit, der zum Zeitpunkt des polizeilichen Erscheinens noch nicht im Betrieb war.

Das bestehende Abstandsgebot und die Begrenzung der Personenanzahl konnten nicht durchgängig eingehalten werden. Nicht alle Besucher des Geländes trugen Masken.

Mit dem anwesenden Bürgermeister der Ortsgemeinde konnte die Lage unter Kontrolle gebracht werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell