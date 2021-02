Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Sachbeschädigung an mehreren Fahrzeugen ***Zeugen gesucht***

Westerburg (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (09.02.2021-10.02.2021) kam es zwischen 17:00 - 13:30 Uhr in der Alleestraße in Westerburg OT Wengenroth zu mehreren Sachbeschädigungen an geparkten Fahrzeugen. Der oder die unbekannten Täter beschädigte zwei geparkte PKW´s. Sachdienliche Hinweise, die im Zusammenhang mit der Tat stehen könnten, melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Westerburg (Tel. 02663-98050).

