POL-OH: Transporter aufgebrochen - Pkw aufgebrochen - Anhängerkennzeichen gestohlen - Diebstahl von Pkw-Katalysator

Transporter aufgebrochen

Petersberg - Unbekannte brachen zwischen Samstagnachmittag (23.01.) und Dienstagmorgen (26.01.) in der Breitunger Straße einen weißen Iveco-Transporter auf. Die Täter durchsuchten den Innenraum nach Wertgegenständen, nach derzeitigem Kenntnisstand ohne Erfolg. Sie verursachten 300 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de .

Pkw aufgebrochen

Fulda - In der Nacht auf Dienstag (26.01.) brachen Unbekannte auf dem Parkplatz Ochsenwiese einen schwarzen 1-er BMW auf. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Die Täter verursachten 500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de .

Anhängerkennzeichen gestohlen

Neuhof/Hauswurz - Am Dienstag (26.01.) stahlen Unbekannte in der Straße "Am Dornbusch" das Kennzeichen FD-XS 172 eines Anhängers, der auf einer öffentlichen Gemeindefläche stand. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de .

Diebstahl von Pkw-Katalysator

Fulda - Unbekannte stahlen in der Nacht auf Dienstag (26.01.) in der Kreuzbergstraße einen Autokatalysator im Wert von mehreren hundert Euro. Die Täter demontierten den Katalysator von einem schwarzen VW Polo, der auf einem öffentlich zugänglichen Anwohnerparkplatz stand. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

