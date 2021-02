Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Giesenhausen - Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

Hachenburg (ots)

Am Samstag, den 13.02.2021, gegen 12:20 Uhr, ereignete sich in der Gemarkung 57612 Giesenhausen ein Verkehrsunfall mit Sachschaden. Demnach befuhr die 32-jährige Fahrzeugführerin aus der VG Hachenburg die Kreisstraße 16, aus Richtung L 290 kommend, in Richtung Stein-Wingert. Ein derzeit unbekannter Fahrer eines entgegenkommenden Pkw schnitt das Fahrzeug der 32-jährigen Geschädigten in einer für sie zu fahrenden Linkskurve. Die 32-Jährige musste ihrerseits nach rechts ausweichen, um eine Frontalkollision zu vermeiden. In diesem Zusammenhang touchierte die 32-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw einen Leitpfosten. Es entstand ein geschätzter Schaden von 250EUR. Bei dem entgegenkommenden und anschließend flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen Pkw mit der Ortskennung "AK" für den Kreis Altenkirchen gehandelt haben.

Etwaige Hinweise bitte an die Polizei in Hachenburg unter der Telefonnummer 02662/95580 oder per Email: pihachenburg@polizei.rlp.de.

