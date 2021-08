Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Tasche aus Auto gestohlen - Einbruch in Gaststätte

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Tasche aus Auto gestohlen

Obersuhl - Unbekannte schlugen in der Nacht zu Dienstag (03.08.) die Seitenscheibe eines gelben Mercedes Benz in der Straße "Am Graben" ein. Anschließend entwendeten die Langfinger eine im Fahrzeug befindliche Tasche und flüchteten. Das Auto stand zur Tatzeit auf einem Privatgrundstück. Der Wert des Diebesguts beträgt etwa 50 Euro. Außerdem entstand Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. Ein aufmerksamer Zeuge konnte noch in der Nacht eine Person von dem Grundstück flüchten sehen. Diese Person kann als männlich, etwa 30 bis 35 Jahre alt, circa 170 Meter bis 175 Meter groß, von schmaler Statur und mit Spitzbart beschrieben werden. Zur Tatzeit trug der Mann eine Cargo-Hose, einen Schlapphut, einen schwarzen Mundschutz und Sportschuhe. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Gaststätte

Kichheim - Eine Gaststätte im Seepark wurde in der Nacht zu Mittwoch (04.08.) Ziel unbekannter Täter. Durch Aufhebeln mehrerer Türen verschafften sich die Einbrecher, in der Zeit zwischen 23 Uhr und 0:30 Uhr, unbefugten Zutritt zu den Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld aus einer Kasse. Vermutlich aufgrund eines daraufhin ausgelösten akustischen Alarms, flüchteten die Langfinger in unbekannte Richtung. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 600 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell