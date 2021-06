Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Radfahrerin leicht verletzt

Bocholt (ots)

Leichte Verletzungen hat eine 33-jährige Radfahrerin am Mittwoch in Bocholt bei einem Unfall erlitten. Ein 61-jähriger Bocholter wollte gegen 08.20 Uhr mit seinem Wagen von der Hohenstaufenstraße nach links in die Hindenburgstraße abbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit der von links kommenden 33-Jährigen. Die Bocholterin hatte den Gehweg an der Hindenburgstraße in Richtung Bahnhofstraße befahren und wollte die Einmündung zur Hohenstaufenstraße geradeaus queren. An der Kreuzung gilt die Rechts-vor-links-Regel. Der Rettungsdienst brachte die Leichtverletzte in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 400 Euro.

