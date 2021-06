Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek-Nienborg - Scheiben an Schule eingeworfen

Heek (ots)

Es entstand am Donnerstagabend vergangener Woche Sachschaden von circa 2.000 Euro an einer Schule in Nienborg. Eine Zeugin berichtete, dass mehrere Jungen, mutmaßlich im Grundschulalter, kleine Steine aus einem "Sauberlaufschacht" aufgenommen und damit drei Scheiben einer Eingangstür sowie von Fenstern eingeworfen hätten. Zu dem Geschehen an der Schulstraße kam es gegen 19.30 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell