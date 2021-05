Freiwillige Feuerwehr Osterholz-Scharmbeck

FW Osterholz-Scharm.: Freiwillige Feuerwehr Osterholz-Scharmbeck weitet mit eigenem Instagram-Account die Öffentlichkeitsarbeit aus

Osterholz-Scharmbeck (ots)

Ab sofort ist die Freiwillige Feuerwehr Osterholz-Scharmbeck auch auf Instagram vertreten. Unter ffohz findet sich der offizielle Auftritt auf diesem Kanal. (https://www.instagram.com/ffohz)

Mit der neuen Internetseite (2018) und der Präsenz auf Facebook (2019) ist der Start auf Instagram der nächste logische Schritt, um die Onlinepräsenz der Feuerwehr konsequent weiter auszubauen und zu entwickeln. "Wir sehen kontinuierlich steigende Zugriffszahlen auf das bisherige Onlineangebot", berichtet Stadtbrandmeister Jörg Bernsdorf, "auf Facebook haben wir dieser Tage die Marke der 4.000 Abonnenten überschritten und erreichen inzwischen mit den Beiträgen bis zu fünfstellige Reichweiten. Über die Kommentar- und Kontaktfunktionen oder direkten Nachrichten informieren sich Interessierte zunehmend über unsere Arbeit." "Der direkteste Austausch ist immer das persönliche Gespräch, so Bernsdorf weiter, "da dies in den Pandemiezeiten aber leider kaum möglich ist, hat die Öffentlichkeitsarbeit im Netz für uns noch schneller an Stellenwert gewonnen. Mit dem neuen Kanal wollen wir daher unsere digitale Reichweite erhöhen und unsere Zielgruppe erweitern." Auf Instagram möchten die 10 Ortsfeuerwehren insbesondere Jüngere für die Feuerwehr begeistern. Daher wird auch weniger die Einsatzberichterstattung, sondern eher allgemeine Eindrücke rund um das Feuerwehrleben auch in der Kinder- und Jugendfeuerwehr im Vordergrund stehen, sobald die Pandemie den geregelten Dienst wieder zulässt.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Osterholz-Scharmbeck, übermittelt durch news aktuell