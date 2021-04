Freiwillige Feuerwehr Osterholz-Scharmbeck

FW Osterholz-Scharm.: Nächtlicher Entstehungsbrand

Osterholz-Scharmbeck (ots)

In der Nacht zum Freitag wurde die Ortsfeuerwehr Osterholz-Scharmbeck zu einem Entstehungsbrand alarmiert. In der Drosselstrasse brannte eine größere Anzahl Wertstoffsäcke in voller Ausdehnung. Ein Trupp unter Atemschutz nahm sofort die Brandbekämpfung mit dem Schnellangriff auf und löschte die Flammen in wenigen Minuten. Die Brandreste wurden anschließend mittels Wärmebildkamera nach Glutnestern überprüft und diese dann ebenfalls abgelöscht. Nachdem keine Gefahr mehr Bestand, wurde die Einsatzstelle der Polizei übergeben.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Osterholz-Scharmbeck, übermittelt durch news aktuell