Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Waghäusel - Motorradfahrer nach Unfallverursachung zunächst weitergefahren

Karlsruhe (ots)

Ein 40-jähriger Motorradfahrer verursachte am Mittwochmorgen in Wiesental einen Verkehrsunfall und fuhr zunächst weiter. Gegen 07.30 Uhr war ein Sattelzugfahrer auf der Mannheimer Straße in Richtung Ortsmitte unterwegs. An der Einmündung zur Melanchtonstraße wollte er nach rechts abbiegen. Aufgrund der Fahrzeuggröße hielt der Fahrer seinen Sattelzug an und ermöglichte drei Mofafahrern die Einfahrt in die Mannheimer Straße um dann abzubiegen. In diesem Moment überholte der 40-Jährige, trotz für ihn unklarer Verkehrslage, mit seinem Motorrad den Sattelzug und erfasste den Hinterreifen eines Mofas. Der 15-jährige Fahrer stürzte auf die Straße und verletzte sich leicht. Der Motorradfahrer drehte sich daraufhin kurz um und fuhr davon, meldete sich aber später dann beim Polizeirevier Philippsburg. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Fahrlässiger Körperverletzung und Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort rechnen.

