POL-KA: Karlsruhe - Gestürzte Radfahrerin

Beim Ausweichen geriet am Mittwochmorgen, gegen sieben Uhr, eine 28-jährige Radfahrerin in die Straßenbahngleise und stürzte zu Boden. Sie zog sich eine komplizierte Fußverletzung zu und wurde stationär in ein Krankenhaus aufgenommen.

