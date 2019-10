Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sandhausen: Katze ausgewichen - Auto nicht mehr fahrbereit

Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein Viernheimer BMW-Fahrer war in der Nacht zum Donnerstag gegen 3.30 Uhr in der Heidelberger Straße unterwegs und startete nach seinen eigenen Angaben wegen einer Katze ein Ausweichmanöver. Dabei kam er nach links von der Fahrbahn ab, touchierte das Sandhäuser Ortsschild und kam letztlich im Graben zum Stillstand. Verletzt wurde der Mann nicht. Seinen nicht mehr fahrbereiten BMW, an dem Schaden von mindestens 5.000 Euro entstand, transportierte ein Abschleppunternehmen ab.

