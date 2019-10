Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Straßenbahn übersehen - BMW nach Kollision nicht mehr fahrbereit

Mannheim (ots)

Beim Herausfahren aus der Ausfahrt des Großmarktes in Richtung Gottlieb-Daimler-Straße übersah am Mittwochabend kurz vor 19 Uhr ein BMW-Fahrer die vorfahrtsberechtigte Straßenbahn und stieß in der Folge mit dieser zusammen. Während der Schaden an der Straßenbahn mit 5.000 Euro zu beziffern ist, schlägt der Schaden am BMW mit rund 20.000 Euro zu Buche.

Das nicht mehr fahrbereite Auto transportierte ein Abschleppunternehmen von der Unfallstelle ab.

Verletzte waren glücklicherweise bei dem Zusammenstoß nicht zu beklagen. Der aus Kaiserslautern stammende Autofahrer sieht einer Anzeige entgegen.

