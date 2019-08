Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim - Sachbeschädigung direkt geklärt

Bad Dürkheim (ots)

Nachdem bereits am 11.05.19 eine Videokamera in einem Bad Dürkheimer Anwesen gestohlen wurde, montierte der Hausbesitzer am 12.08.19 eine technisch hochwertigere Kamera. Am Dienstagvormittag bekam er eine Übertragungsmitteilung auf sein Handy, worauf eine ihm bekannte Frau zu sehen war, die gerade die Kamera abmontiert und zerstört. Die Aufzeichnungen wurden als Beweismittel zur Verfügung gestellt.

