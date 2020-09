POL-KA: Bad Schönborn - Widerstand bei Blutentnahme

Polizeipräsidium Karlsruhe

Heftigen Widerstand gegen die Blutentnahme leistete ein 47-jähriger Mann am Mittwochnachmittag, gegen 14 Uhr, in den Räumlichkeiten des Polizeireviers Bad Schönborn. Grund für die Blutentnahme war eine vorausgegangene Trunkenheitsfahrt. Einen Atemalkoholtest konnte der 47-Jährige nicht durchführen. Der Mann trat mehrfach erfolglos nach den ihn festhaltenden Polizeibeamten. Bei einer Ausweichbewegung verletzte sich eine Beamtin am Fuß. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen der Trunkenheitsfahrt, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung. Aufgrund seiner nicht unerheblichen Alkoholisierung musste er einige Stunden zur Ausnüchterung in Polizeigewahrsam bleiben.

