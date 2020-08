Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Altlußheim/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall nach Sichtbehinderung

Altlußheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montag kam es gegen 10:00 Uhr an der Ausfahrt eines Supermarktes in der Badenwerkstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 33-jährige Frau übersah, beeinträchtigt durch einen auf der Parkfläche abgestellten Anhänger, einen 68-jährigen Mitsubishi-Fahrer und kollidierte mit Diesem. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden kann momentan noch nicht beziffert werden.

