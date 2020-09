Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0574 --Raub in der Neustadt--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Neustadt Zeit: 09.09.20, 16.30 Uhr

Drei Unbekannte raubten am Mittwochnachmittag in der Neustadt einem 17-Jährigen das Mobiltelefon und beleidigten ihn rassistisch. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Der Jugendliche aus Guinea spazierte gegen 16.30 Uhr durch die Neustadtswallanlagen und wurde von drei jungen Männern bedrängt und rassistisch beleidigt. Die Räuber zogen ihn an den Haaren, entrissen sein Handy und flüchteten. Der 17-Jährige verletzte sich bei dem Angriff am Arm und begab sich zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus, wo er später die Polizei alarmierte. Die Angreifer wurden als etwa 20 Jahre alt beschrieben. Einer trug einen rosafarbenen Pullover und war mit einem Messer bewaffnet, ein weiterer Komplize hatte einen Kapuzenpullover an. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 3623888 entgegen.

