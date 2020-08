Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - E-Bikes gestohlen

Osnabrück (ots)

Unbekannte erbeuteten am vergangenen Wochenende zwei hochwertige Fahrräder. Vor einem Wohnhaus an der Rostocker Straße erbeuteten der oder die Täter zwischen Samstagabend (21 Uhr) und Sonntagmittag (14 Uhr) ein grau-schwarzes Damenrad der Marke Pegasus, Modell Opero E8F. Auffällig an dem E-Bike ist ein am Lenker befestigter Korb. Am Neumarkt, in Höhe der dortigen Mobilitätszentrale, schlugen die Diebe am Samstagabend zu. In der Zeit von 17.20 bis 18.30 Uhr machten sie sich an einem E-Bike des Herstellers Cube, Modell Access Hybrid Pro 500, zu schaffen und nahmen das schwarz/rote (coral) Mountainbike mit. Wer Hinweise zu den Diebstählen geben kann, meldet sich bitte bei der Osnabrücker Polizei, Telefon 0541/327-2215 oder 327-3240.

