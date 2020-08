Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Dreister Dieb nahm Ladenkasse mit

Osnabrück (ots)

Die Polizei sucht nach einem dreisten Dieb, der sich am Sonntagmorgen an der Iburger Straße (Nähe Hauswörmannsweg) mit der kompletten Kasse einer Bäckereifiliale aus dem Staub gemacht hat. Der Täter betrat gegen 07.35 Uhr den Laden, in dem die Angestellten gerade mit dem Vorbereiten von Backwaren abgelenkt waren, riss sofort die Kasse von der Verkabelung und lief damit aus dem Geschäft in Richtung Hauswörmannsweg. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung konnte die Polizei den Unbekannten nicht mehr finden. Der Mann war nach Angaben der Angestellten etwa 170cm groß, trug einen dunklen Mundschutz sowie einen schwarzen Pulli, eine graue Jogginghose und ein schwarzes Basecap. Hinweise zum Täter nimmt die Polizei unter 0541/327-3203 oder -2115 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell