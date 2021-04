Freiwillige Feuerwehr Osterholz-Scharmbeck

FW Osterholz-Scharm.: Unklare Rauchentwicklung

Schnelles Eingreifen verhindert weitere Brandausbreitung

Osterholz-Scharmbeck (ots)

Zu einer unklaren Rauchentwicklung in einem Wohnhaus wurde am Abend des 23.4. die Ortsfeuerwehr Osterholz-Scharmbeck alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte hatten die Bewohner das Gebäude bereits verlassen. Im Erdgeschoss war eine leichte Rauchentwicklung zu erkennen. Ein Trupp ging unter Atemschutz zur Erkundung vor. Schnell stellte sich heraus, das kleine Teile der Einrichtung Feuer gefangen hatten. Diese konnte mittels Kleinlöschgerät zügig abgelöscht werden. Zwei Personen wurden an den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung übergeben, während das Gebäude abschließend mit der Wärmebildkamera auf weitere Brandstellen kontrolliert wurde. Nachdem keine Gefahr mehr Bestand, konnten die rund 30 Einsatzkräfte, die mit sechs Fahrzeugen vor Ort waren, den Einsatz beenden.

