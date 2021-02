Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Rodalben - Fahren unter Drogeneinfluss ohne Versicherungsschutz

Polizeiinspektion Pirmasens (ots)

Am 27.02.2021, gegen 01:00 Uhr, wurde in der Lohnstraße in Rodalben ein Motorroller kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass an dem Roller ein Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2014 angebracht war. Auch hatte der 34-jährige Fahrer keinen Führerschein und stand augenscheinlich unter Drogeneinfluss. Bei der Durchsuchung des Fahrers konnten unterschiedliche Drogen in kleinen Mengen und ein Einhandmesser (Führen nach dem Waffengesetz verboten) aufgefunden werden. Die Weiterfahrt wurde untersagt, der Motorroller, die verbotenen Substanzen und das Messer beschlagnahmt. |pips

