POL-PDPS: Pirmasens - Unfall durch Krampfanfall

Am 26.02.2021, gegen 18:20 Uhr, wollte ein 47-jähriger Mann aus Pirmasens seinen PKW in Längsrichtung vor dem Anwesen Arnulfstraße 12 einparken. Dabei erlitt er vermutlich einen Krampfanfall und stieß mit dem, vor seinem Fahrzeug abgestellten PKW, zusammen. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 6000 Euro. Die Ermittlungen hinsichtlich der genauen Ursache dauern noch an. |pips

