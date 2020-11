Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Castrop-Rauxel:

Auf der Westerfilder Straße wurde in der Nacht auf Dienstag in eine Gärtnerei eingebrochen. Die unbekannten Täter versuchten offenbar zuerst, die Eingangstür aufzubrechen, was aber nicht gelang. Anschließend brachen sie eine andere Tür an der Gebäudeseite auf und durchsuchten die Geschäftsräume. Gestohlen wurde nach bisherigen Erkenntnissen Bargeld und zwei Fahrzeugschlüssel. Der Einbruch muss zwischen Mitternacht und 6 Uhr morgens passiert sein.

Marl:

Auf dem Georg-Kolbe-Weg wurde zwischen Dienstagnachmittag und Dienstagabend in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten die Terrassentür auf und durchsuchten dann einzelne Schränke. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch unklar.

Recklinghausen:

In der Nacht auf Dienstag sind unbekannte Täter in eine Grundschule auf der Esseler Straße eingebrochen. Die Täter kamen ins Gebäude, indem sie ein Fenster aufhebelten. Anschließend brachen sie noch die Türen von zwei Klassenräumen auf und nahmen Laptops mit. Auch aus dem Lehrerzimmer wurden Laptops gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und/oder Hinweise zu Tatverdächtigen geben können.

Auf dem Frankenweg sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch unbekannte Täter in ein Blumengeschäft eingebrochen. Die Täter hebelten eine Tür auf, gingen dann in den Verkaufsraum und öffneten Schuladen. Außerdem wurde die Registrierkasse beschädigt. Ob etwas gestohlen wurde, muss noch geklärt werden.

Waltrop:

Auf der Josef-Bomert-Straße konnte am frühen Dienstagabend ein Einbruch offenbar im letzten Moment verhindert werden. Ein unbekannter Täter wollte gegen 17.30 Uhr eine Terrassentür aufhebeln, wurde dabei aber vom Bewohner "erwischt". Der Täter lief anschließend durch den Garten und flüchtete weiter über ein angrenzendes Grundstück. Eine Täterbeschreibung liegt nicht vor. Auch aus diesem Grund werden Zeugen gesucht, die Hinweise auf den mutmaßlichen Einbrecher geben können.

