Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Polizei nimmt Männer nach Einbruchsversuch fest

RecklinghausenRecklinghausen (ots)

Eine aufmerksame Zeugin konnte am frühen Mittwochmorgen auf der Castroper Straße einen versuchten Einbruch beobachten. Die Frau konnte sehen, wie sich vier Personen gegen 3.55 Uhr an der Eingangstür eines Kiosks zu schaffen machten. Auch dank einer guten Beschreibung konnte die Polizei in der Nähe vier Tatverdächtige festnehmen. Die vier Männer (zwischen 30 und 45 Jahren), wovon einer in Waltrop wohnt, wurden zum Polizeigewahrsam gebracht. Die anderen Männer haben keinen festen Wohnsitz in Deutschland. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Aus dem Kisok wurde nichts gestohlen.

