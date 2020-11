Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln/Marl: Von Fahrradkontrolle direkt in JVA - Viele Verstöße bei Beleuchtungskontrollen festgestellt

RecklinghausenRecklinghausen (ots)

Die Polizei hat in dieser Woche erneut Fahrrad- und Autofahrer kontrolliert - im Fokus stand die Beleuchtung, vor allem an Fahrrädern. Die umfangreichen Kontrollen haben am Montag (23.11.) in Datteln und am Dienstag (24.11.) in Marl stattgefunden.

In Datteln haben die Beamten 54 Fahrradfahrer kontrolliert, in 39 Fällen wurde ein Verwarngeld von mindestens 20 Euro fällig. Auch einige Autofahrer sind den Polizisten negativ aufgefallen: es mussten 27 Verwarngelder verhängt und vier Ordnungswidrigkeitenanzeigen geschrieben werden.

In Marl wurden insgesamt 51 Fahrradfahrer kontrolliert. In 22 Fällen musste ein Verwangeld verhängt werden. Für einen 34-jährigen Fahrradfahrer endete die Fahrt an der Polizeikontrolle. Weil der Mann aus Bottrop per Haftbefehl gesucht wurde, ging seine Fahrt schließlich im Polizeiwagen weiter - direkt in die JVA.

Auch einige andere Verkehrsteilnehmer sind in Marl negativ aufgefallen: Die Beamten haben 37 Verwarngelder verhängt und vier Ordnungswidrigkeitenanzeigen geschrieben.

In der dunklen Jahreszeit, wo die Tage kürzer werden und das Wetter unbeständiger wird, ist das Sehen und Gesehen werden im Straßenverkehr besonders wichtig. Die Kontrollen haben gezeigt, dass einige Verkehsteilnehmer mit defekten, falsch eingestellten oder gar nicht angeschaltetem Lampen unterwegs waren. Schon bei gutem Wetter ist das ein Sicherheitsrisiko, kommt noch Regen, Nebel oder Schnee hinzu, sind funktionierende Lichter umso wichtiger. Deshalb wurden im Rahmen der Kontrollen auch zahlreiche Beratungsgespräche geführt, um darauf hinzuweisen, wie wichtig funktionierende Lampen sind. Die Polizeikontrollen sollen das Unfallrisiko auf den Straßen bei uns weiter senken.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Pressestelle

Annette Achenbach

Telefon: 02361 55 1033

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:

www.polizei.nrw.de

www.facebook.com/polizei.nrw.re

https://twitter.com/polizei_nrw_re

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell