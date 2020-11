Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: 11-jähriger Fahrradfahrer bei Schulwegunfall leicht verletzt

RecklinghausenRecklinghausen (ots)

Ein 11-jähriger Fahrradfahrer aus Marl wurde am Dienstag bei einem Schulwegunfall leicht verletzt. Er war am Dienstag, gegen 14:10 Uhr, auf der Straße "In den Orthöfen" unterwegs und wollte weiter zum Rheiderlandweg. Zur selben Zeit war die 52-jährige Marlerin mit ihrem Auto auf dem Rheiderlandweg unterwegs. Hier kollidierten die Beiden miteinander. Trotz eingeleiteter Bremsung des 11-Jährigen und der 52-Jährigen konnte der Verkehrsunfall nicht mehr verhindert werden. Der 11-jährige Fahrradfahrer wurde leicht verletzt. Ein Rettungswagen wurde am Unfallort nicht benötigt.

