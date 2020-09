Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Zwei Verletzte bei Zusammenstoß

Bocholt (ots)

Ein Motorradfahrer ist am Mittwoch bei einem Unfall in Bocholt schwer verletzt worden. Ein 68-Jähriger befuhr gegen 14.30 Uhr mit seinem Auto die Kollbeckersstegge aus Richtung Bocholt kommend. Der Niederländer aus Neede hielt an der Kreuzung mit der Hemdener Ringstraße und ließ zwei Motorräder passieren. Schließlich fuhr er an, um seine Fahrt geradeaus in Richtung Grenze fortzusetzen. Dabei kam es zur Kollision mit dem Motorrad des 76-Jährigen - der Mann aus Harderwijk (NL) hatte die bevorrechtigte Hemdener Ringstraße in Richtung Barlo befahren. Rettungswagen brachten den leicht verletzten Autofahrer und den schwer verletzten Motorradfahrer in ein Krankenhaus. Der Sachschaden liegt circa bei 10.000 Euro.

