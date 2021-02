Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Rodalben - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Polizeiinspektion Pirmasens (ots)

In Rodalben, in der Pirmasenser Straße, wurde am 26.02.2021, gegen 22.45 Uhr, ein Motorroller und dessen Fahrer kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass es sich um ein Kleinkraftrad mit einer Höchstgeschwindigkeit von 45 km/h handelte. Die hierfür erforderliche Fahrerlaubnis hatte der 58-jährige Fahrer aus Rodalben nicht. Die Weiterfahrt wurde untersagt. |pips

