Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: "Sturmtief Kirsten" hinterlässt auch im Landkreis Goslar Spuren

Goslar (ots)

Schwere Sturmböen mit gleichzeitigem Regen ließen am Mittwoch an der Kreisstraße 86 im Bereich Braunlage vier große Birken und Eschen auf die Fahrbahn stürzen. Ein Pkw Skoda, der in diesem Bereich wendete, wurde unter einem dieser Bäume begraben. Die beiden Insassen blieben glücklicherweise unverletzt, am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Freiwillige Feuerwehr und der zuständige Revierförster entfernten die Bäume von der Fahrbahn. Weitere Bäume mussten zur Verkehrssicherheit anschließend an der Strecke gefällt werden. Während der Aufräumarbeiten war die K 68 zwischen 16.15 und 18.00 Uhr gesperrt.

Von kurzfristigen Sperrungen waren ebenfalls die Verbindung der Bundesstraße 27 zum Hexenritt sowie die Landesstraße 521 von St. Andreasberg nach Sieber betroffen.

In Bereich Goslar wehte der Sturm vier Bäume und teilweise Astwerk auf die Straßen. Diese Bereiche wurden durch Kräfte der örtlichen Feuerwehren oder die Polizei bereinigt.

