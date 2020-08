Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung PK Seesen vom 26.08.20

Goslar (ots)

Diebstahl von Lichtschrankeneinrichtungen

Am Montag, in der Zeit zwischen 00.00 Uhr und 05.30 Uhr, wurden bei einem Seesener Seniorenwohnheim zwei Lichtschrankeneinrichtungen eines Metalltores abgebaut und entwendet. Der entstandene Schaden wird auf ca. 1000 Euro beziffert. Hinweise zum bislang unbekannten Täter werden bei der Polizei Seesen entgegengenommen.

Verkehrsunfall

Am Montagnachmittag ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Baderstraße, als ein Fahrzeugführer vom Seitenstreifen in den fließenden Verkehr einfahren wollte und hierbei eine Fahrzeugführerin übersah. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

