Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Goslar (ots)

In der Zeit von Sonnabend, d. 22. August 2020, gegen 22.00 Uhr, bis Sonntag, d. 23. August 2020, gegen 13.00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Kraftfahrzeugführer einen in Braunlage, Am Steinfeld in Höhe Haus Nummer 6 in einer Queraufstellung abgestellten Pkw Skoda in silber. Der Skoda war rückwärts eingeparkt worden, so dass die Front in Richtung Fahrbahn zeigte. Mit einem unbekannten Kraftfahrzueg wurde der vordere Stossfänger an der rechten Seite beschädigt. Der Schaden wird auf ca. 500 EUR geschätzt. Zeugen und Zeuginnen des Vorfalles werden gebeten, ihre Beobachtungen und Feststellungen der hiesigen Polizei unter der Telefonnummer 05520-93260 mitzuteilen.

Jach, PHK

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 05321/339104

E-Mail: pressestelle@pi-gs.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell