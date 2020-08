Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Verkehrsteilnehmer stößt gegen geparktes Fahrzeug und entfernt sich unerkannt

Goslar (ots)

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte mit seinem Fahrzeug vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen blauen VW Transporter und entfernte sich anschließend, ohne den Schaden zu regulieren. Der Vorfall ereignete sich in der Straße Eulenburg in Goslar-Oker. Der Transporter stand von Freitag, 15.00 Uhr bis Sonntag 18.30 Uhr an der beschriebenen Stelle und wurde an der hinteren rechten Tür beschädigt. Den Schaden schätzt die Polizei auf 1000,-EUR

Hinweise dazu nimmt die Polizei Goslar unter der Rufnummer 05321/339-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 05321/339104

E-Mail: pressestelle@pi-gs.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell