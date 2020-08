Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Einbruch in Einfamilienhaus - Schmuck erbeutet

Goslar (ots)

Vermutlich in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag, stieg ein bislang unbekannter Täter durch ein Kellerfenster in ein Einfamilienhaus in Seesen ein. Der Tatzeitraum liegt zwischen Sonnabend 12.00 Uhr und Sonntag 11.30 Uhr. Im Haus wurden die Räumlichkeiten nach Wertsachen abgesucht und hierbei Goldschmuck erbeutet. Dem oder den Tatverdächtigen gelang es anschließend unerkannt zu entkommen.

Hinweise auf Täter oder Tatumstände nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05321/339-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 05321/339104

E-Mail: pressestelle@pi-gs.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell