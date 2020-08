Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung Polizeikommissariat Seesen vom 17.08.2020

Goslar (ots)

Sachbeschädigung

Am Samstag, 15.08.2020, gegen 23.26 Uhr, ist es in der Steinbühlstraße in Seesen zu einer Sachbeschädigung an einem Fahrzeug gekommen, indem Personen über die Motorhaube und über das Dach des Fahrzeuges gestiegen sind. Wer Hinweise zu der o.a. Tat geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Seesen, Telefon 05381-944-0, in Verbindung zu setzen.

Trunkenheit im Verkehr Am Sonntag, 16.08.2020, gegen 00.50 Uhr, führte eine 24jährige männliche Person aus Seesen einen Elektroroller im öffentlichen Verkehrsraum in Seesen, obwohl die Person deutlich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Einleitung einer Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Erlöschen der Betriebserlaubnis Am Sonntag, 16.08.2020, gegen 10.30 Uhr, wurde ein 27jähriger Seesener im Stadtgebiet von Seesen mit seinem Kraftfahrzeug kontrolliert. Bei der Kontrolle des Fahrzeuges wurden diverse Umbauten festgestellt. Die Betriebserlaubnis für dieses Fahrzeug war somit erloschen. Gegen den Fahrer wurde ein Verfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Die festgestellten Mängel müssen behoben werden.

Kennzeichenmissbrauch Am Sonntag, 16.08.2020, gegen 17.35 Uhr, wurde durch die Polizei ein Fahrzeug im Stadtgebiet Seesen kontrolliert. An dem Fahrzeug waren entstempelte Kennzeichen eines anderen Fahrzeuges angebracht. Gegen den Eigentümer des Fahrzeuges wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

