Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (339/2020) Sperrmüll brennt im Rosenwinkel - Feuer greift auf Garagen über, Brandursache unklar

Göttingen (ots)

Göttingen, Rosenwinkel Sonntag, 13. Juni 2020, gegen 21.15 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - Im Göttinger Rosenwinkel ist am Sonntagabend (13.09.20)gegen 21.15 Uhr aus noch ungeklärter Ursache ein Sperrmüllhaufen in Brand geraten. Zeugen bemerkten einen größeren Feuerschein und alarmierten die Rettungskräfte. Die Flammen griffen in der Folge auf zwei benachbarte Garagen über. Durch die Hitzeentwicklung wurde außerdem ein in der Nähe abgestellter Ford Focus leicht an der Beifahrerseite beschädigt. Wohnhäuser waren nicht betroffen. Nach ersten Schätzungen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Göttingen unter Telefon 0551/491-2115 entgegen.

