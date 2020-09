Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (338/2020) Rund 1.500 Euro Schaden bei Unfallflucht in Bad Sachsa - Zeugen gesucht

Göttingen (ots)

Bad Sachsa, Jugendherbergsstraße Dienstag, 8. September, zwischen 10.35 und 10.50 Uhr

BAD SACHSA (jk) - Rund 1.500 Euro Schaden sind am Dienstagvormittag (08.09.20) bei einer Verkehrsunfallflucht in Bad Sachsa (Landkreis Göttingen) an einem in der Jugendherbergsstraße geparkten Opel Astra entstanden. Hinweise auf den Verursacher gibt es bislang nicht. Da sich der Vorfall zwischen 10.35 und 10.50 Uhr und noch dazu in der erfahrungsgemäß zu dieser Zeit belebten Innenstadt ereignet hat, hofft die Polizei Bad Sachsa auf die Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger bei der Aufklärung der Tat. Der Opel war in einer Parkbucht am rechten Fahrbahnrand in Richtung stadtauswärts unmittelbar hinter der Einmündung zur Marktstraße geparkt. Die Schäden entstanden vermutlich beim Ein- oder Ausparken. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 05523/952790 bei den Ermittlern zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Göttingen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Jasmin Kaatz

Otto-Hahn-Straße 2

37077 Göttingen

Telefon: 0551/491-2017

Fax: 0551/491-2010

E-Mail: pressestelle@pi-goe.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-goe.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell