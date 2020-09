Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (337/2020) Orange-weißer Roller in Bad Sachsa gestohlen

Göttingen (ots)

Bad Sachsa, Schützenstraße Nacht zu Dienstag, 8. September 2020

BAD SACHSA (jk) - In Bad Sachsa (Landkreis Göttingen) ist in der Nacht zu Dienstag (08.09.20) ein orange-weißer Roller der Marke Peugeot gestohlen worden. Das Gefährt vom Typ "S 1B" war auf einem Parkstreifen in der Schützenstraße abgestellt gewesen. Von hier verschwand der Motorroller spurlos. Der Zeitwert beträgt vermutlich rund 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Sachsa unter Telefon 05523/952790 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Göttingen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Jasmin Kaatz

Otto-Hahn-Straße 2

37077 Göttingen

Telefon: 0551/491-2017

Fax: 0551/491-2010

E-Mail: pressestelle@pi-goe.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-goe.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell