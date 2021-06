Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Bei Sturz leicht verletzt

Borken (ots)

Leichte Verletzungen hat sich eine Pedelecfahrerin am Dienstag in Borken bei einem Unfall zugezogen. Die 74-Jährige war zusammen mit einem weiteren Pedelecfahrer, beide aus Borken, gegen 15.45 Uhr im Außenbereich auf der Straße Aechterhook in Richtung Rhede unterwegs. Der rechts neben ihr fahrende 79-Jährige wollte nach ersten Erkenntnissen links abbiegen, womit die 74-Jährige nicht gerechnet hatte. Sie konnte einen Zusammenstoß zwar vermeiden, geriet jedoch ins Schlingern und stürzte. Der Rettungsdienst brachte die Frau in ein Krankenhaus.

