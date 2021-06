Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Täter brechen Automaten auf

Borken (ots)

Aufgebrochen haben Unbekannte einen Zigarettenautomaten an der Marbecker Straße in Borken. Ein Zeuge entdeckte die Tat am Dienstag gegen 15.40 Uhr, die sich im Außenbereich einer Gaststätte abgespielt hat. Über eine mögliche Beute gibt es noch keine Erkenntnisse. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

