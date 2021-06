Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Geruchsbelästigung durch Feuer

Ahaus (ots)

Zu einer enormen Geruchsbelästigung ist es am Dienstagabend im nördlichen Stadtgebiet von Ahaus gekommen. Es rieche nach verbranntem Kunststoff, meldeten besorgte Anrufer der Rettungsleitstelle. Kräfte der Feuerwehr und Polizei rückten gegen 22.00 Uhr aus, um die Geruchs- und möglicherweise auch Gefahrenquelle zu finden. Schließlich wurde der Grund entdeckt: Auf einem Hof brannte eine Lkw-Plane. Er wüsste nicht, wie er sonst die Abdeckung hätte loswerden können, gab der Verursacher an. Eigene Löschversuche misslangen, sodass die Feuerwehr zur Tat schreiten musste. Polizei und Feuerwehr weisen in diesem Zusammenhang nochmals daraufhin, dass offenes Feuer bei den derzeitigen trockenen Witterungsverhältnissen eine erhebliche Brandgefahr darstellt. Losgelöst von der Gefährlichkeit dieses Brandes ist eine derartige Entsorgung von Kunststoffmüll ohnehin eine Belastung der Umwelt und verboten. Nun kommen auf den Mann die Kosten des Feuerwehreinsatzes und ein Ermittlungsverfahren zu.

