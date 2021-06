Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Erdkabel bei den Stadtwerken entwendet

Ahaus (ots)

Rund 1.500 Meter Erdkabel auf mehrere Trommeln gewickelt haben Unbekannte in Ahaus entwendet. Um an ihre Beute zu gelangen, betraten die Diebe zunächst ein benachbartes Grundstück an der Wüllener Straße. Von dort verschafften sie gewaltsam Zugang auf das Betriebsgelände am Hohen Weg. Zu dem Geschehen kam es am Dienstag zwischen 01.00 und 08.30 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an die Kripo Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell